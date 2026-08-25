Službeno: Kačavenda je potpisao novi ugovor s Dinamom

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Privatna arhiva

Dinamo je odlučio nagraditi odličan ulazak Lukasa Kačavende u novu sezonu.

Dinamo je službeno objavio ono što se pisalo proteklih dana, Kačavenda je potpisao novi ugovor s Plavima do 20230. godine. Uz njega na potpisu bio je agent Niko Naletilić.

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“Igrati za klub za koji navijaš možda je nešto najljepše, a pred Kačom je još puno utakmica u najdražem dresu: Lukas Kačavenda i GNK Dinamo potpisali su novi ugovor do 2030. godine! Sretno i idemo zajedno u nove pobjede – već sutra u Norveškoj”, objavio je Dinamo.

Veznjak se u Maksimir vratio ovog ljeta nakon posudbe u austrijskom LASK-u, a svojim igrama brzo je uvjerio predsjednika Zvonimira Bobana i trenera Marija Kovačevića da na njega ozbiljno računaju.

Kačavenda je posebno dobro krenuo u novu sezonu. U sedam nastupa već je postigao četiri gola, što je odličan učinak za igrača veznog reda i jedan od razloga zbog kojih Dinamo želi osigurati njegov ostanak na duži period.

Prema procjeni Transfermarkta, Kačavenda trenutačno vrijedi 600 tisuća eura.