Sigur neće igrati protiv Osijeka, stigla je ponuda iz Francuske!?

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Hajduk.hr / Robert Matić

Uzbuđenje na Poljudu nikad ne nedostaje, a u prvi plan je uoči utakmice protiv Osijeka ponovno izbio potencijalni transfer Nike Sigura.

Dok se Hajduk priprema za večerašnji okršaj protiv Osijeka, u pozadini se kuha potencijalno velik transfer. Na adresu splitskog kluba stigla je službena ponuda francuskog prvoligaša Toulousea za mladog reprezentativca Niku Sigura, piše Dalmatinski portal.

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Index dodaje kako su poznati i detalji ponude, koja navodno iznosi dva milijuna eura, no uprava Bijelih o njoj će raspravljati tek nakon što prođe ključni uzvratni dvoboj kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv poljskog Rakowa.

Zbog iznimne važnosti te europske utakmice, trener Gonzalo Garcia odlučio je povući logičan potez – Sigur je pošteđen nastupa protiv Osijeka kako bi potpuno spreman i odmoran dočekao odlučujućih 90 minuta na Poljudu.