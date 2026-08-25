Tri kluba žele Sigura: Stigla je i službena ponuda velikana?

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HNK Hajduk Split

Niko Sigur (22) mogao bi odigrati svoju posljednju utakmicu u dresu Hajduka u uzvratnom dvoboju doigravanja Europske lige protiv poljskog Rakówa.

Škotski velikan Celtic pokazao je najkonkretniji interes za kanadskog reprezentativca te je na adresu splitskog kluba navodno poslao službenu ponudu u iznosu od 3,5 milijuna eura, pišu Sportske novosti.

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Škotski mediji potvrđuju kako je Celtic trenutno u utrci ispred ostalih zainteresiranih klubova, među kojima se ističu španjolska Valencia i francuski Toulouse. Transfermarkt trenutačno procjenjuje vrijednost Hajdukovog univerzalca na četiri milijuna eura.

Sigur je za prvu momčad Hajduka dosad upisao 120 nastupa, u kojima je ostvario učinak od po pet pogodaka i asistencija. Trener Gonzálo García nedavno je potvrdio kako je igrač u procesu povratka u natjecateljski ritam nakon nastupa za reprezentaciju te da računa na njega, no rasplet ljetnog prijelaznog roka mogao bi vrlo brzo realizirati njegov transfer u Glasgow.