Poznati parovi prvog kola Kupa, evo protiv koga igraju Dinamo i Hajduk

Nogomet 26. kol 202621:01 0 komentara
Stanusic via Guliver Image

Odigrano je svih 16 utakmica pretkola SuperSport Hrvatskog kupa, čime je poznato 12 od ukupno 16 parova prvog kola. Preostala četiri para bit će određena nakon ždrijeba jer Neretva i Zagorec te Koprivnica i Zagora imaju identične koeficijente, rang i plasman iz prošle sezone. Termin prvog kola Kupa je 9. rujna.

Najveći hrvatski klubovi su dobili niželigaške protivnike. Dinamo će tako gostovati kod Bedema u Ivankovu, Hajduk kod Vardarca u istoimenom mjestu, dok će Rijeka put Vrbovca.

U pretkolu je bilo i nekoliko uvjerljivih pobjeda. Segesta je s čak 18:0 slavila kod Slatine, Neretva je bila bolja od Otočca 5:2, a Vukovar 1991 svladao je Radnički Dalj 4:1. Bedem je nakon jedanaesteraca izbacio Varteks, dok je Karlovac 1919 s 4:1 bio bolji od Tigra Svete Nedelje.

Parovi prvog kola

  • Vrbovec – Rijeka
  • Bedem – Dinamo
  • Vardarac – Hajduk
  • Hrvatski Dragovoljac – Slaven Belupo
  • Uskok – Gorica
  • Segesta – Osijek
  • Tomislav Donji Andrijevci – Lokomotiva
  • Neretva/Zagorec – Šibenik*
  • Neretva/Zagorec – Istra 1961
  • Koprivnica/Zagora – Varaždin
  • Koprivnica/Zagora – Rudeš
  • Kustošija – BSK Bijelo Brdo
  • Orijent – Mladost Ždralovi
  • Slavonija Požega – Oriolik
  • Vukovar 1991 – Cibalia
  • Bjelovar – Karlovac 1919

* HNK Šibenik se ugasio pa bi njegov protivnik trebao bez borbe proći u drugo kolo.

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