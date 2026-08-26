Nogometašice Hajduka poražene od Dankinja u kvalifikacijama Europskog kupa

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Foto: hajduk.hr / Katarina Grubešić

Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, poražene su u Solinu od danske Fortune s 0-2 u prvom susretu prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa.

Ovog je ljeta europski put igračica Hajduka počeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje su ispale u niži rang, u Europski kup, gdje su za prvog suparnika dobile Fortunu Hjorring.

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Danske nogometašice su povele u 27. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. po drugi put naciljala domaću mrežu i postavila konačnih 2-0.

Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna.

U ovoj fazi Europskog kupa nastupaju i nogometašice zagrebačkog Agrama. Njihov je suparnik Minsk, a u prvoj utakmici hrvatska ekipa gostuje 29. kolovoza. Uzvrat u Zagrebu na rasporedu je 2. rujna.