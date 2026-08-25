Najstariji hrvatski klub slavio s 18:0 u pretkolu Kupa, ali to nije najveća pobjeda u povijesti

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Foto: HNK Segesta

Prije tri dana počelo je pretkolo SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa gdje je Neretva s 5:2 nakon 120 minuta bila bolja od Otočca. U utorak su na rasporedu bila nova tri okršaja (Vukovar - Radnički Dalj, Kustošija - Zadar i Slatina - Segesta). Posebno zanimljiv rezultat viđen je na utakmici Slatine i Segeste gdje je gost slavio s nevjerojatnih 18:0.

Sve utakmice krenule su u isto vrijeme, a prvi pogodak vidjeli smo na susretu Slatine, petoligaša iz Virovitičko-podravske županije i Segeste, novog drugoligaša. Od početka je najstariji hrvatski klub zagospodario terenom pa su u 11. minuti golom Marka Brkića došli do vodstva.

Nedugo zatim pao je pogodak i na drugoj utakmici. U Zagrebu je u susretu Kustošije, drugoligaša i Zadra, četvrtoligaša povela zagrebačka momčad. Pogodak je pao u 13. minuti, a zabio ga je David Žabec, igrač koji je ove sezone došao iz vinkovačke Cibalije.

Raspoložena napadačka predstava nastavila se u Slatini gdje je u 20. minuti Segesta stigla do gola za 2:0. Ovaj put je strijelac bio Karlo Bilić. Velika razlika u kvaliteti osjetila se i u nastavku poluvremena pa je Segesta u 25. minuti već vodila s 3:0 golom Nikše Čuline. U 36. minuti prednost je nakon pogotka Vilima Geca povećana na visokih 4:0. Segesta na tome nije stala jer je u 42. minuti bilo već 5:0, a u 44. 6:0. Oba ta pogotka zabio je Ivan Jajalo. Mogla je prednost na poluvremenu biti i veća da je u 39. minuti Dino Špehar realizirao kazneni udarac.

Na drugoj utakmici, onoj u Zagrebu, Zadar je uspio izjednačiti protiv Kustošije u 24. minuti. Ipak, momčad Rajka Vidovića nije dugo očajavala jer je samo osam minuta kasnije stigla do novog vodstva, ovaj put preko bivšeg igrača Dinama Belinha. Zagrebačka ekipa to je vodstvo i zadržala te je u drugo poluvrijeme otišla s vodstvom od 2:1.

U trećoj utakmici nije bilo golova nakon prvih 45 minuta. Vukovar, donedavni prvoligaš, igrao je protiv četvrtoligaša Radničkog iz Dalja te nije uspio probiti obranu člana 3. HNL istok.

U drugom dijelu ponovno je najraniji pogodak viđen na utakmici Slatine i Segeste gdje je gostujuća ekipa došla do gola za 7:0. Segesta nije na tome stala jer je do 51. minute bilo već uvjerljivih 9:0, a u 56. je ubaena i deseta lopta u mreži Slatine. Vrijedi spomenuti kako se u tim prvim minutama drugog dijela u strijelce upisao i Tonći Kukoč-Petraello, bivši igrač Hajduka.

Segesta nije maknula “nogu s papučice gasa” ni nakon desetog gola pa je u 59. minuti na semaforu bilo 11:0, a u 62. je pao i 12. gol. Do isteka 70. minute Segesta je povećala svoju prednost na nevjerojatnih 14:0. Razdoblje između 70. i 80. minute otvoreno je brzim golom za 15:0, a do kraja tog perioda na semaforu je stajalo 16:0.

Posljednjih deset minuta utakmice Segesta je otvorila golom za 17:0, a susret je na kraju završio ogromnom pobjedom od 18:0. Ipak, to slavlje Segeste nije rekord jer je Grobničan prije tri godine s 29:1 bio bolji od Papuka iz Orahovice.

Drugo poluvrijeme donijelo je i pogodak na utakmici Vukovara i Radničkog gdje su gosti iz Dalja neočekivano poveli u 50. minuti. Vukovar se ipak ekspresno uspio vratiti pa je u 60. minuti na semaforu bilo 1:1. To je u potpunosti probudilo Vukovarce koji su tri minute kasnije zabili i drugi gol kojim su došli do prednosti od 2:1.

Prošlogodišnji prvoligaš devet minuta kasnije uspio je zabiti i treći pogodak te su napravili veliki korak prema prolasku u sljedeću fazu hrvatskog Kupa. Prolazak više nije bio upitan kada je u 78. minuti Vukovar zabio za konačnih 4:1.

U preostalom susretu Kustošije i Zadra, zagrebačka momčad je u drugom poluvremenu povećala svoju prednost te je s 3:1 izborila sljedeću fazu natjecanja.