UEFA izrekla žestoku kaznu za prvu europsku utakmicu na Maksimiru

Podijeli :

SK

Dinamo će uz to morati platiti i 40.000 eura novčane kazne, dok mu je ponovno izrečena i uvjetna kazna.

UEFA je kaznila Dinamo zbog kršenja uvjetne kazne iz prosinca 2024. godine, izrečene nakon utakmice protiv Borussije Dortmund u Ligi prvaka. Žalbeno vijeće UEFA-e odlučilo je da će dio sjeverne tribine Maksimira biti zatvoren tijekom sljedeće Dinamove europske utakmice na kojoj će zagrebački klub biti domaćin.

Dinamo će uz to morati platiti i 40.000 eura novčane kazne, dok mu je ponovno izrečena i uvjetna kazna.

Prema odluci UEFA-e, aktivirana je uvjetna disciplinska mjera koju je Tijelo za kontrolu, etiku i disciplinu izreklo 11. prosinca 2024. zbog korištenja pirotehnike. To znači da će biti zatvorena polovica kapaciteta donjeg dijela sjeverne tribine tijekom jedne sljedeće utakmice pod okriljem UEFA-e u kojoj će Dinamo biti domaćin.

Uz izvršenje te kazne, Dinamu je izrečena i nova novčana kazna od 20.000 eura, kao i nova uvjetna mjera djelomičnog zatvaranja sjeverne tribine.

“Navedena mjera djelomičnog zatvaranja stadiona određuje se uvjetno uz rok kušnje od dvije (2) godine, računajući od datuma donošenja ove odluke”, stoji u službenom priopćenju UEFA-e.

Drugim riječima, Dinamo će za sljedeću europsku domaću utakmicu morati zatvoriti dio sjeverne tribine, neovisno o tome bude li riječ o Ligi prvaka ili Europskoj ligi.

Uz to, klub će ukupno platiti 40.000 eura, dok će iduće dvije godine biti pod novom uvjetnom kaznom. Svaki novi disciplinski prekršaj u tom razdoblju mogao bi Dinamu donijeti dodatne sankcije.

UEFA je, dakle, Maksimiru poslala vrlo jasnu poruku – piro­hnika više nije samo pitanje novčane kazne, već izravno udara i na navijače koji će zbog nove odluke ostati bez dijela sjeverne tribine.