Kek bijesan nakon pobjede Rijeke: ‘Ovo nije fer prema navijačima’

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Iako je Rijeka u 4. kolu SHNL-a svladala Istru 3:2, trener Riječana Matjaž Kek nakon utakmice nije skrivao ogorčenje raspletom u završnici susreta.

Njegova je momčad imala uvjerljivo vodstvo od 3:0 i potpunu kontrolu, no gosti su s dva kasna pogotka unijeli potpunu dramu u sudačkoj nadoknadi.

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Riječki strateg je najprije analizirao neshvatljiv pad u igri svoje momčadi.

“Čestitam igračima na pobjedi, ali moja reakcija je bila normalna nakon utakmice. Ne znam zašto mi možemo biti bahati i toliko samouvjereni umjesto da utakmicu završimo kako treba, mi s neodgovornošću sami sebe dovedemo u situaciju u kojoj se svašta moglo dogoditi. Pripremili smo utakmicu da s rotacijama sačuvamo igrače za četvrtak, ali kad ovako počneš ugrožavati sam sebe ne možeš biti sretan. A nije ni fer prema navijačima”, rekao je Kek.

U nastavku se slovenski stručnjak još oštrije osvrnuo na stav pojedinaca koji su ušli s klupe.

“Sedamdeset minuta smo kontrolirali i napunili se samopouzdanjem i onda smo to sve počeli gubiti i postati nesigurni. Mislim da je kritika na mjestu, da pojedinci ovako kod mene neće prolaziti, ali svejedno čestitam igračima koji su u dvije trećine utakmice bili jako dobri. Bacili smo Istru u očaj i umjesto da odemo na 4-0, dođemo na 3-1… Ne volim kad pojedinac uđe u igru pa igra sam za sebe umjesto da igra za ekipu pa će ga ekipa izbaciti. Morat ćemo proći još škole malo da neki shvate kako se igra nogomet. Ovo danas je nedopustivo u zadnjih 15 minuta”, ljutito je naglasio trener Rijeke.

Sada slijedi okretanje europskim obavezama i uzvratnom dvoboju protiv Midtjyllanda u četvrtak. Kek je jasno poručio što očekuje od svoje momčadi u tom susretu.

“Ne trebamo razmišljati o rezultatu nego o našoj igri. Mi smo gore imali par situacija u kojima smo morali bolje reagirati. Ali, ako im damo prostor kao što smo dali Istri na kraju, imat ćemo puno problema. Moramo gledati sebe, fokusirati se na sebe. Dosta smo potrošeni, putovanja su bila teška, ali danas smo pobijedili i to je bio primarni cilj. Samo od igrača tražim profesionalnost do kraja. Dolazi nam ekipa od koje možeš puno naučiti ako želiš, ali i koju možeš itekako ugroziti”, zaključio je trener Rijeke.