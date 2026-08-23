Albanski debitant u HNL-u: ‘Hajduk zaslužuje prolazak u Konferencijsku ligu’

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je na Poljudu s uvjerljivih 4:0 svladao dosad neporaženi Osijek u susretu četvrtog kola HNL-a. Splićani su do visoke pobjede stigli zahvaljujući pogocima Etnika Brutija, Marka Livaje, Bambe i Šimuna Hrgovića. Nakon utakmice susret je prokomentirao Brutti, koji je zabio svoj prvi pogodak za Hajduk.

„Bila je jako dobra utakmica, uživali smo. 4:0 nije loš rezultat, idemo dalje. Prilagođavam se jako dobro. Jako sam sretan zbog prvog pogotka, odličan je osjećaj postići gol na Poljudu”, rekao je u uvodu.

Kome biste posvetili svoj prvi pogodak za Hajduk?

“Obitelji koja mi je podrška od samih početaka.”

Hajduk sada očekuje najvažnija utakmica sezone. Vjerujete li u prolazak dalje?

“Mislim da ćemo proći dalje. Svi dajemo sve od sebe. Ovaj klub to zaslužuje.”

Mislite li da možete pružiti još bolje partije?

“Da, mogu igrati bolje. Dajem sve od sebe na terenu, bit ću još bolji.”

Postoji li nogometaš kojeg posebno smatrate svojim idolom ili uzorom?

“Nemam baš idola. Svatko tko je na visokom nivou je inspiracija.”