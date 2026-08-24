Bomba s Otoka: Vatrenog želi Manchester United?

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Hrvatski reprezentativac Igor Matanović ponovno se našao u središtu pozornosti engleskih medija nakon što je legenda Manchester Uniteda, Owen Hargreaves, javno apelirala na upravu kluba da pod hitno dovede novog centarfora.

Razočaravajući start sezone i poraz (0:2) od Hull Cityja, kojeg vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, razotkrio je ozbiljne napadačke limite u momčadi Michaela Carricka.

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Hargreaves je u analizi za TNT Sports naglasio kako Unitedu nasušno treba dodatna širina i profil igrača koji može donijeti ubojitost u kaznenom prostoru u utakmicama gdje imaju posjed, a upravo se 23-godišnji hrvatski reprezentativac uklapa u taj profil.

Britanski mediji navode da je ključni preduvjet za konkretizaciju ovog posla prodaja nizozemskog napadača Joshue Zirkzeeja, kako bi se oslobodio prostor i financijska sredstva za Matanovića.

Hrvatski golgeter u novu je sezonu u dresu Freiburga ušao u fantastičnoj formi — u pobjedi 5:1 protiv Fortune Düsseldorf u DFB-Pokalu upisao je dva pogotka i asistenciju. S obzirom na to da su za njega ranije interes pokazali i United i Tottenham, nastavak sjajnih predstava mogao bi vrlo brzo aktivirati službenu ponudu s Old Trafforda.