Razotkriveno: Kako je Jakirović tjednima tajio pakleni plan kojim je šokirao Man. United

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xAlfiexCosgrove NewsxImagesx via Guliver

Ugledni BBC Sport donosi pozadinu jedne od najvećih senzacija na otvaranju nove sezone Premier lige.

Hull City je na povratku u elitno društvo savladao Manchester United s uvjerljivih 2:0, a britanski javni servis sada otkriva kako je hrvatski stručnjak Sergej Jakirović tjednima u potpunoj tajnosti pripremao taktičku zamku za Crvene vragove.

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Iako su u pripremnim utakmicama igrali u formaciji s četiri igrača u obrambenoj liniji, Jakirović je protiv Uniteda na terenu neočekivano izveo sustav 5-3-2 i u potpunosti neutralizirao momčad Michaela Carricka.

Kako piše BBC, ključne detalje ove taktičke operacije za njihovu kultnu emisiju Match of the Day razotkrio je Jakirovićev prvi pomoćnik, Dean Holden, objasnivši kako je hrvatski trener namjerno zavarao englesku javnost tijekom priprema.

“Sergej je to imao u glavi sigurno tri ili četiri tjedna — razmišljao je o prelasku na petoricu u obrani. Nije želio ništa otkriti u pripremnim utakmicama, pa smo namjerno igrali s četvoricom. Najlakša stvar u pripremnom procesu bila je upotreba snimki AC Milana, a i Leeds je tjedan prije igrao s trojicom u obrani, pa nam je to pomoglo s igračima jer su sustavi izgledali vrlo slično”, razotkrio je Holden za BBC.

BBC naglašava kako je Jakirović do ove ideje došao analizirajući ljetni poraz Uniteda od Milana (2:4), u kojem je talijanski sastav konstantno brzim dijagonalama tražio bokove, prostore koje obrana Manchester Uniteda jednostavno nije uspjela zatvoriti.

Britanski medij navodi kako je pobjeda Hull Cityja još čudesnija kada se uzme u obzir da su imali tek 28% posjeda lopte, no Holden je istaknuo kako je to bio dio pomno osmišljene strategije.

“Nama ne smeta kada nemamo loptu u nogama. Ugodno se osjećamo u tom srednjem bloku i to je jedna od naših najvećih snaga, baš kao i brza tranzicija. Imamo grupu momaka koja je prošla težak put i ovdje nema pravih superzvijezda. Menadžer je isti takav, izuzetno ponizan, i čvrsto stojimo na zemlji”, poručio je Holden.

BBC podsjeća kako je Hull City prije samo 15 mjeseci bio na rubu ispadanja u treći rang engleskog nogometa, a prije početka ove sezone svi su ih smatrali glavnim favoritom za ispadanje. Ipak, uz Jakirovićevu taktičku pronicljivost i mirnoću, Hull je upisao svoju prvu prvenstvenu pobjedu nad Manchester Unitedom još od daleke 1974. godine.