Povijesni uspjeh Norveške: Preko Dinama do dva kluba u Ligi prvaka

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Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Tako je Norveška ponovila pothvat iz 1999. godine, kada su u Ligi prvaka igrali Rosenborg i Molde. Nakon punih 27 godina dvije će norveške momčadi ponovno biti dio najveće klupske pozornice europskog nogometa.

No Vikingov prolazak ima puno veće značenje za norveški nogomet. Norveška će prvi put nakon 1999. godine imati čak dva kluba u Ligi prvaka.

Prije Vikinga plasman među europsku elitu izborio je i doprvak Bodø/Glimt, koji je svoj put do ligaške faze gradio preko kvalifikacija. Norvežani su pritom izbacili belgijski Union Saint-Gilloise i nizozemski NEC Nijmegen.

Tako je Norveška ponovila pothvat iz 1999. godine, kada su u Ligi prvaka igrali Rosenborg i Molde. Nakon punih 27 godina dvije će norveške momčadi ponovno biti dio najveće klupske pozornice europskog nogometa.

A upravo je Bodø/Glimt prošle sezone napravio prvi veliki korak prema ovom povijesnom rezultatu. Postao je prvi norveški klub nakon 18 godina koji je izborio plasman u Ligu prvaka, a samo godinu dana kasnije Norvežani su napravili još jedan iskorak.

Ovoga puta do elite su stigli preko Belgijanaca, Nizozemaca i Hrvata.

Viking je izbacio Dinamo, Bodø/Glimt ranije Union i NEC, a Norveška sada ima dva predstavnika među 36 najboljih europskih klubova.

To nije samo rezultat nekoliko dobrih kvalifikacijskih utakmica. To je potvrda ozbiljnog uspona norveškog klupskog nogometa.

I zanimljivo je da se sve događa u godini u kojoj je i norveška reprezentacija privukla ogromnu pažnju na Svjetskom prvenstvu. Norvežani su posljednjih mjeseci tako dobili potvrdu na dvije najveće nogometne pozornice – reprezentativnoj i klupskoj.

Norveški nogomet očito više nije samo priča o Erlingu Haalandu. Njihovi klubovi sada ulaze tamo gdje su nekad gotovo redovito gledali samo najbolje europske momčadi – u Ligu prvaka.