Stojković: Očito nije bio penal! Mišić: Morali smo biti bolji

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AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Zasluženo su pobijedili", rekao je Mišić i nastavio: "Presjekli su nas ti golovi iz prekida i odbijanca. Nismo dobro reagirali. Žao mi je što je tako. Žao mi je i utakmice iz Maksimira. U obje smo morali biti bolji. Viking je doma jako dobar. Što da kažem? Zaslužili su i ja im čestitam.

Luka Stojković prvi je stao pred kamere HRT-a.

“Jako smo dobro ušli u utakmicu, osjećali smo se jako lijepo. Vidjeli smo da možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili gol. Žal je što smo mogli zabiti još jedan, dva gola. Boli nas taj diskutabilni penal. Poljuljao nas je. U drugom dijelu smo odlučili stisnuti, ići na glavu, ali kaznili su naše dvije pogreške”, rekao je pa dodao:

“Jako smo dobro izgledali, ali mislim da ih je danas dizala publika. Pogotovo nakon penala. Bili su jako agresivni. Mi smo nastavili igrati, ali to nije bilo dovoljno. Pokušavao sam sve. Imao sam par prilika, žao mi je što ih nisam iskoristio, ali Bože moj. Idemo dalje.”

Za kraj se osvrnuo na penal. “Nisam vidio snimku. Bila je velika gužva. Nakon što je pao gol, protivnički igrač mi je rekao: ‘Što je bilo, ovo nije penal’. Tako da očito nije bio penal”, rekao je igrač Dinama.

Nakon njega utakmicu je komentirao Josip Mišić: “Odlično smo krenuli u utakmicu. Izlazili smo kako smo htjeli. Zabili gol, izgledali smo baš dobro. I onda… Dugi aut, prekid, jedanaesterac. Po meni prestrogo. Sudac kaže da je on izbacio lakat. Ne znam. Nakon izjednačujućeg pogotka oni su preuzeli kontrolu i bili su bolji. Zasluženo su pobijedili”, rekao je Mišić i nastavio:

“Presjekli su nas ti golovi iz prekida i odbijanca. Nismo dobro reagirali. Žao mi je što je tako. Žao mi je i utakmice iz Maksimira. U obje smo morali biti bolji. Viking je doma jako dobar. Što da kažem? Zaslužili su i ja im čestitam. Imamo grupnu fazu Europa lige, mislim da bi tamo mogli biti konkurentni kao i prošle godine. Cilj je prolazak grupe.”