Slovaci preko Celja do Lige prvaka, ovo su svi sudionici najjačeg europskog natjecanja

Champions League 26. kol 202623:38 > 23:38 0 komentara
xDominikaxKortvelyesiovax DKOR3569 via Guliver

Kao posljednji je prolaz prema ligaškom dijelu ovosezonske nogometne Lige prvaka izborio Slovan iz Bratislave koji je nakon 210 minuta borbe nadjačao slovensko Celje.

Prva utakmica u Bratislavi je završila 1-1 baš kao i uzvrat na slovenskom tlu. Nakon produžetaka uzvratnog ogleda Slovan je slavio s konačnih 2-1.

U uzvratu su gosti iz Slovačke poveli golom slovenskog nogometaša Šporara u 18. minuti, dok je izjednačio Sešlar u 34. nakon što je bio precizan kod udarca s bijele točke. Ostalo je 1-1 tijekom ostatka osnovnog dijela utakmice, a onda se ključni trenutak dvoboja dogodio u 100. minuti. Junak Slovana bio je Panamac Cristian Martinez, strijelac za konačnih 2-1.

Svi sudionici Lige prvaka u sezoni 2026./27.:

Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart, Como, Inter, Napoli, Roma, Lens, Lille, Paris Saint-Germain, Feyenoord, PSV Eindhoven, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag, Bodø/Glimt, LASK, Sabah, AEK Atena, Fenerbahçe, Viking, Slovan Bratislava.

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