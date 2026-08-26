Slovaci preko Celja do Lige prvaka, ovo su svi sudionici najjačeg europskog natjecanja

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Kao posljednji je prolaz prema ligaškom dijelu ovosezonske nogometne Lige prvaka izborio Slovan iz Bratislave koji je nakon 210 minuta borbe nadjačao slovensko Celje.

Prva utakmica u Bratislavi je završila 1-1 baš kao i uzvrat na slovenskom tlu. Nakon produžetaka uzvratnog ogleda Slovan je slavio s konačnih 2-1.

U uzvratu su gosti iz Slovačke poveli golom slovenskog nogometaša Šporara u 18. minuti, dok je izjednačio Sešlar u 34. nakon što je bio precizan kod udarca s bijele točke. Ostalo je 1-1 tijekom ostatka osnovnog dijela utakmice, a onda se ključni trenutak dvoboja dogodio u 100. minuti. Junak Slovana bio je Panamac Cristian Martinez, strijelac za konačnih 2-1.

Svi sudionici Lige prvaka u sezoni 2026./27.:

Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal, Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart, Como, Inter, Napoli, Roma, Lens, Lille, Paris Saint-Germain, Feyenoord, PSV Eindhoven, Porto, Sporting CP, Club Brugge, Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag, Bodø/Glimt, LASK, Sabah, AEK Atena, Fenerbahçe, Viking, Slovan Bratislava.