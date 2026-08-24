Patrik Kolarić sudi play-off utakmicu Konferencijske lige

Kolariću će u Finskoj pomagati Luka Pajić i Ivan Starčević, četvrti sudac bit će Dario Bel, a VAR dvojac čine Fran Jović i Ivan Vučković. KuPS i Shamrock Rovers u uzvrat ulaze nakon 1:1 iz prve utakmice.

Zebec će biti dio srpske sudačke postave na susretu Rangersa i Jabloneca. Glavni sudac bit će Nenad Mikanović, dok će hrvatski arbitar obavljati VAR dužnost. Rangers u uzvrat ulazi s minimalnom prednošću 1:0.