Nogometašice Hajduka poražene od Dankinja u kvalifikacijama Europskog kupa

Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, poražene su u Solinu od danske Fortune s 0-2 u prvom susretu prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa.
Ovog je ljeta europski put igračica Hajduka počeo u kvalifikacijama Lige prvaka gdje su ispale u niži rang, u Europski kup, gdje su za prvog suparnika dobile Fortunu Hjorring.
Danske nogometašice su povele u 27. minuti golom Valvik, dok je ista igračica u 66. po drugi put naciljala domaću mrežu i postavila konačnih 2-0.
Uzvratna se utakmica u Danskoj igra 2. rujna.
U ovoj fazi Europskog kupa nastupaju i nogometašice zagrebačkog Agrama. Njihov je suparnik Minsk, a u prvoj utakmici hrvatska ekipa gostuje 29. kolovoza. Uzvrat u Zagrebu na rasporedu je 2. rujna.
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