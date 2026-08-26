UEFA žestoko kaznila Hajduk i Rijeku

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Ante Cizmic CROPIX via Guliver

UEFA-ino Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo (CEDB) objavilo je nove kazne za hrvatske klubove zbog incidenata u europskim utakmicama. Hajduk i Rijeka kažnjeni su zbog događaja u Konferencijskoj ligi, a splitski klub prošao je s ukupno 56 tisuća eura novčane kazne.

Hajduk je sankcioniran zbog nereda na utakmici protiv Rakówa, odigranoj 20. kolovoza na Poljudu. Zbog korištenja lasera mora platiti 12 tisuća eura, blokiranje prolaza koštalo ga je još 14 tisuća, dok je najveća kazna od 30 tisuća eura izrečena zbog pirotehnike i bacanja predmeta.

Hajduku uvjetno zatvaranje dijela Poljuda

Uz novčane kazne UEFA je Hajduku izrekla i uvjetno zatvaranje najmanje 1000 mjesta u sektoru J i okolnim sektorima na idućoj domaćoj europskoj utakmici. Sankcija je suspendirana na dvije godine i neće se izvršiti ako klub u tom razdoblju ne ponovi odgovarajući prekršaj.

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Splićani su dobili i upozorenje zbog nedoličnog ponašanja momčadi, odnosno sudjelovanja najmanje šest igrača i članova stručnog stožera u takvom ponašanju.

Kazna je stigla i za Adriona Pajazitija. Veznjak je zbog grubog prekršaja suspendiran na jednu utakmicu UEFA-inih klupskih natjecanja te neće moći nastupiti u prvom sljedećem europskom susretu u kojem bi imao pravo nastupa.

Rijeka kažnjena s 32.750 eura

Rijeka je sankcionirana nakon gostovanja kod Midtjyllanda, gdje je izgubila 2:0. Zbog pirotehnike mora platiti 12.750 eura, dok je zbog nereda među navijačima kažnjena s dodatnih 20 tisuća eura.

Osim toga, UEFA je Riječanima izrekla i zabranu prodaje ulaznica vlastitim navijačima za jednu gostujuću europsku utakmicu. I ta je kazna uvjetna te je suspendirana na dvije godine.

Hajduk je tako ukupno kažnjen s 56 tisuća eura, a Rijeka s 32.750 eura.