Nakon 14 godina zaigrao u HNL-u, sad nakon mjesec i pol dana u Rudešu odlazi – u Indiju

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NK Rudeš

Nije se dugo zadržao.

Diego Živulić više nije igrač Rudeša, a njegova avantura u zapadnom dijela Zagreba potrajala je svega mjesec i pol dana.

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Iskusni 34-godišnji veznjak, koji po potrebi može odraditi kvalitetnu rolu i u obrambenoj liniji, stigao je u klub početkom srpnja, no suradnja je već sada zaključena sporazumnim raskidom ugovora.

Tijekom kratkog boravka u Rudešu, Živulić je upisao tri nastupa, od čega je dva puta krenuo od prve minute. Iako su izabranici Alena Peternaca u četvrtom kolu stigli do prva tri boda ove sezone, u nastavku prvenstva morat će nastaviti bez iskusnog defenzivca.

Kada je Živulić istrčao protiv Rijeke na Rujevici u prvom kolu HNL-a, bio mu je to prvi nastup u HNL-u nakon nevjerojatnih 14 godina, dva mjeseca i 21 dana. Ipak, u toj istoj utakmici ostao je u sjeni svog – sada već bivšeg – suigrača Vedrana Celjaka, koji je postavio još luđi rekord s pauzom od čak 15 godina, sedam mjeseci i 29 dana između dva nastupa u HNL-u.

Kako doznaje Germanijak, Živulić bi karijeru trebao nastaviti u Indiji, gdje ga čeka potpis za East Bengal FC. Riječ je o aktualnom prvaku te zemlje kojemu je to bio povijesni prvi naslov.

Realizira li se ovaj posao, Živulić će postati treći Hrvat u redovima tog kluba, nakon Franje Prce i Antonija Peroševića.