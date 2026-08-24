Lijepa gesta Varaždina: Prihod od prodaje ulaznica u sljedećem kolu donira Omišu

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NK Varaždin

NK Varaždin uključio se u pomoć području Omiša, koje je nedavno teško stradalo u razornim požarima. Klub će prvenstveni susret protiv Rudeša posvetiti stradalima, a kompletan prihod od prodanih ulaznica bit će doniran za pomoć pogođenom području.

Utakmica 5. kola SuperSport HNL-a igra se u subotu, 29. kolovoza, od 21 sat na Gradskom stadionu u Varaždinu.

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Ulaznice za zapadnu tribinu stoje 10 eura, a mogu se kupiti putem interneta ili na Ticket Pointu kod stadiona, koji se u subotu otvara u 15 sati.

Varaždin ovom akcijom želi pružiti podršku stanovnicima Omiša i okolice te poziva navijače i građane da dolaskom na utakmicu podrže humanitarnu inicijativu. Klub poručuje kako se i na ovaj način želi pokazati da nogomet može imati važnu ulogu izvan sportskih terena.