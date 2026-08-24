Jedno od najskupljih pojačanja Dinama opet mijenja klub: ‘Napokon su ga se riješili’

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xVincentxKalutx via Guliver

Nekadašnji stoper Dinama i Atalante, 26-godišnji Boško Šutalo, ponovno mijenja sredinu.

Nakon epizode u belgijskom Standardu iz Liegea, hrvatski bi branič karijeru trebao nastaviti u redovima grčkog Arisa.

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Mediji u Belgiji navode kako Šutala u Solunu još dijeli samo liječnički pregled prije službenog potpisa. U Grčku stiže na posudbu, pri čemu Aris zadržava opciju da na kraju sezone otkupi njegov ugovor za dva milijuna eura.

Nakon seniorskog uzleta u Osijeku, Šutalo je u siječnju 2020. ostvario pet milijuna eura vrijedan transfer u Atalantu. U Italiji je nosio i dres Hellas Verone, da bi se u ljeto 2022. vratio u HNL i potpisao za Dinamo.

U Maksimiru su za njega izdvojili nešto više od četiri milijuna eura, što ga je u tom trenutku učinilo drugim najskupljim ulaznim transferom u povijesti Dinama, odmah iza Marka Roga, koji je 2015. stigao iz Splita za pet milijuna eura.

Boravak u Zagrebu obilježile su brojne ozljede zbog kojih nikada nije uhvatio pravu formu. Za Dinamo je upisao skromnih 27 nastupa uz jedan gol. Prije dvije godine otišao je u Standard, koji ga je prošle sezone poslao na posudbu u poljsku Cracoviju, gdje je odigrao 28 utakmica.

Belgijski portal VoetbalNieuws prilično je oštro ispratio vijest o novom transferu, navodeći kako je klub iz Liègea već dugo tražio način da se oslobodi braniča koji je zbog visokih primanja postao prevelik teret za blagajnu.

U naslovu su otišli korak dalje i napisali kako se Standard “napokon riješio nepotrebnog igrača s velikom plaćom”.

Ugovor s belgijskim klubom mu vrijedi do 2029., a nadaju se da će Aris idućeg ljeta u potpunosti otkupiti njegov ugovor.

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