Vatreni oduševio u Francuskoj: ‘Ima iznadprosječan osjećaj za gol’

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Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović nije dugo čekao na svoj prvi pogodak u francuskom prvenstvu.

Nakon što je iz Benfice stigao u Lens na jednogodišnju posudbu te samo četiri dana kasnije debitirao osvajanjem francuskog Superkupa protiv PSG-a, 25-godišnji napadač upisao se u strijelce u 5:2 pobjedi protiv Auxerrea u 1. kolu Ligue 1.

Iako je u prvom poluvremenu propustio nekoliko izglednih prigoda, Ivanović je u 49. minuti pokazao snagu i snalažljivost. Zadržao je loptu pod pritiskom dvojice obrambenih igrača i iz blizine svladala vratara Donovana Léona za 2:0, opravdavši povjerenje trenera Dina Toppmöllera koji ga je ponovno uvrstio u početnu postavu.

Nakon utakmice hrvatski je napadač iskreno komentirao svoj nastup:

“Pomalo sam razočaran svojim prvim poluvremenem. Morao sam ranije zabiti i bolje odigrati neke situacije. Trebali smo ranije riješiti utakmicu. Na kraju sam sretan zbog sebe i zbog momčadi. Uspio sam postići svoj prvi gol. Bio je to jako dobar osjećaj i vrlo sam sretan. Ponosan sam što sam zabio prvi pogodak. Kao ofenzivni igrač uvijek želiš zabijati. Sretan sam što je ovo prvi i želim nastaviti.”

Nakon utakmice trener Toppmöller naglasio je kako je nekadašnjem igraču Rijeke i Union Saint-Gilloisea potrebno još malo vremena za potpunu adaptaciju, podsjetivši da je u klubu tek deset dana:

“U drugom poluvremenu iskoristio je priliku i zabio nakon dobrog poteza. To nam je bilo vrlo važno. Mislim da mu treba još malo ritma kako bi zaista bio na vrhunskoj razini. U prvom poluvremenu imao je dva ili tri nešto lošija primanja lopte. Tu može biti bolji, ali za njega je ovo tek početak. U Lensu je samo deset dana. U tom kontekstu, ovo je sasvim korektno.”

Koliko u francuskom klubu vjeruju u hrvatskog napadača potvrđuju i riječi sportskog direktora Lensa, Jean-Louisa Lece, koji je prilikom samog transfera otkrio kako je Ivanović bio njihova najveća želja:

“Njegovo dovođenje bio je apsolutni prioritet. Franjo je kompletan napadač s osjećajem za gol iznad prosjeka. Njegova prilagodba trebala bi biti prirodna zbog energije koju pokazuje na terenu i izvan njega.”