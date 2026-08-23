Francuska ikona i u 40. godini trese mreže! Giroud zabio u pobjedi Lillea

Nogometaši Lillea opravdali su status favorita na premijeri nove sezone francuske Ligue 1 te su u gostima svladali Angers s 2-0.
Lille je utakmicu riješio golovima u prvom poluvremenu. Iskusni, 39-godišnji Olivier Giroud postigao je prvi pogodak na susretu, već u 11. minuti. Bolju igru gosti su naplatili novim golom u 31. minuti kada je Santos bio strijelac za konačnih 2-0.
Naslov prvaka ove će sezone braniti nogometaši Paris St. Germaina koji će na premijeri gostovati kod Rennesa. Ta je utakmica na rasporedu od 20.45 sati.
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