Francuska ikona i u 40. godini trese mreže! Giroud zabio u pobjedi Lillea

Podijeli :

MarkoxMetlas xMNxPress via Guliver

Nogometaši Lillea opravdali su status favorita na premijeri nove sezone francuske Ligue 1 te su u gostima svladali Angers s 2-0.

Lille je utakmicu riješio golovima u prvom poluvremenu. Iskusni, 39-godišnji Olivier Giroud postigao je prvi pogodak na susretu, već u 11. minuti. Bolju igru gosti su naplatili novim golom u 31. minuti kada je Santos bio strijelac za konačnih 2-0.