Španjolskoj je donio svjetsko zlato, a sada je u debiju spasio PSG od poraza

Podijeli :

(AP Photo/Julio Cortez) via Guliver Image

U prvom kolu francuske Ligue 1 aktualni osvajač Lige prvaka i domaćeg prvenstva PSG je gostovao kod Rennesa. Iako je domaćin vodio s 2:0, PSG se na kraju golovima Ferrana Torresa spasio od poraza te je remizirao s 2:2.

Nakon prvog poluvremena Rennes je šokantno vodio protiv PSG-a. Za 1:0 je u devetoj minuti pogodio Sebastian Szymanski da bi na 2:0 povisio Esteban Lepaul. Treba izdvojiti kako je između ta dva gola Parižanima poništen pogodak za izjednačenje. Njega je postigao Desire Doue, no zbog zaleđa nije vrijedio i Rennes je na predah otišao s 2:0.

U drugom dijelu je Luis Enrique napravio nekoliko promjena, a dvije od njih bile su uvođenje Fabiana Ruiza i Ferrana Torresa. Taj dvojac upravo je i “skuhao” gol za 2:1. Ruiz je pronašao Torresa, a strijelac pobjedničkog pogotka u finalu Svjetskog prvenstva zatim je u svom debiju za Parižane pogodio za smanjenje zaostatka.

Nije na tome stao španjolski junak s Mundijala jer je u 82. minuti zabio svoj novi pogodak. Ponovno mu je asistirao Ruiz te su njih dvojica nakon povratka iz Sjeverne Amerike pronašli pravu formu.

Nije uspio PSG na kraju doći do pobjede pa su nakon poraza u francuskom Superkupu upisali remi u domaćem prvenstvu. Jedina utakmica u kojoj su slavili bila je ona u europskom Superkupu gdje su s 2:1 bili bolji od Aston Ville.