Monaco pobjedom krenuo u novu sezonu Ligue 1

S minimalnom gostujućom pobjedom novu su sezonu Ligue 1 otvorili nogometaši Monaca, s 1-0 su slavili kod Le Havrea.

Pobjednik je odlučen vrlo brzo, jedini je pogodak na susretu postigao Dier u 14. minuti. Domaćin je uspio izjednačiti, u 26. minuti je strijelac bio Richardson, ali je gol poništen zbog zaleđa.

U nastavku je Monaco čuvao minimalno vodstvo i uspio kraj dočekati sa startna tri boda u džepu.

Nogometaši Lillea opravdali su status favorita na premijeri nove sezone te su u gostima svladali Angers s 2-0. Lille je utakmicu riješio golovima u prvom poluvremenu. Iskusni, 39-godišnji Olivier Giroud postigao je prvi pogodak na susretu, već u 11. minuti. Bolju igru gosti su naplatili novim golom u 31. minuti kada je Santos bio strijelac za konačnih 2-0.

Naslov prvaka ove će sezone braniti nogometaši Paris St. Germaina koji će na premijeri gostovati kod Rennesa. Ta je utakmica na rasporedu od 20.45 sati.