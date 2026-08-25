Karačić otišao iz Hajduka, Splićani ga šalju na posudbu u bivši klub

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Robert Matić / Hajduk.hr

Fran Karačić odlazi iz Splita, barem privremeno.

Karačić će provesti ovu sezonu na posudbi iz Hajduka u Lokomotivi. Dolazak na Kajzericu najavila je sama Lokomotiva na društvenim mrežama uz tajanstvenu siluetu i natpis “pogodite tko se vratio“, nakon čega je uslijedila i službena potvrda s Poljuda.

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Karačić je na Kajzerici prošao omladinsku školu, a za prvu momčad debitirao je 2016. godine. Iako je 2020. potpisao za Dinamo, ondje nije upisao službeni nastup, već je igrao na posudbi u Lokomotivi prije odlaska u talijansku Bresciju. U redove Lokomotive vratio se 2024. iz Rudeša, da bi nakon jedne sezone ostvario transfer u Hajduk.

U prvom dijelu prošle sezone u dresu Hajduka upisao je 11 nastupa u HNL-u, nakon čega je proslijeđen na posudbu u Osijek. Po povratku s posudbe ovog ljeta, Garcia mu je jasno dao do znanja da nije u planovima te da može tražiti novu sredinu.