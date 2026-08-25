Španjolci otkrivaju: Dolazi do velikog preokreta u transferu Livakovića u Barcelonu?

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Priča oko transfera hrvatske reprezentativne "jedinice" Dominika Livakovića (31) dobila je novi, sasvim neočekivani zaplet.

Iako se nagađalo kako će nakon potpisa ugovora s Barcelonom otići na jednogodišnju posudbu — pri čemu se spominjao i Dinamo — stižu vijesti da Livaković ove sezone ipak ostaje u kadru Katalonaca. Priču su lansirali brojni španjolski mediji, predvođeni radijom Cadena SER.

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Hrvatski vratar odrađuje završne formalnosti u Španjolskoj te stavlja potpis na četverogodišnji ugovor s Barcelonom.

Prvotni je plan predviđao odlazak na posudbu kako bi sljedećeg ljeta zamijenio Wojciecha Szczęsnyja i postao prva zamjena mladom Joanu Garcíji. Međutim, stručni stožer na čelu s Hansijem Flickom razmatra opciju da ga odmah priključi prvoj momčadi.

Uspije li izboriti ostanak na Camp Nouu, Livakoviću predstoji velika borba za minutažu. Poznato je da Flick, kao i svi treneri, rijetko rotira čuvare mreže, što otvara pitanje natjecateljskog ritma za hrvatskog vratara uoči nadolazećih reprezentativnih obveza.

Pitanje minutaže postaje još osjetljivije s obzirom na to da je kormilo hrvatske reprezentacije preuzeo Slaven Bilić. Ostaje za vidjeti hoće li se najave o ostanku bez posudbe i službeno potvrditi te kako će se rasplesti hijerarhija među vratnicama katalonskog giganta.