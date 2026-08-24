Izjava legende koja će odjeknuti: ‘Trebamo podržati Infantina! On je promijenio nogomet, a nije učinio ništa loše…’

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AP Photo/Bruna Prado via Guliver Image

Bivši proslavljeni nogometaš Samuel Eto'o, koji danas obnaša dužnost predsjednika Kamerunskog nogometnog saveza i jedna je od vodećih osoba afričkog nogometa, u ponedjeljak je pružio podršku predsjedniku Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianniju Infantinu.

Infantino je, nakon neuspjelog pokušaja prodaje udjela u najlukrativnijim natjecanjima pod okriljem FIFA-e privatnim investitorima, izložen brojnim kritikama i pozivima na podnošenje ostavke na predsjedničku dužnost, ali Eto’o u njegovim potezima ne vidi ništa loše.

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“Gospodin Infantino je pomogao našem kontinentu. Pomogao je našim savezima da se puno brže razvijaju i to moramo prepoznati”, rekao je 45-godišnji bivši napadač Barcelone i milanskog Intera za CNN.

“Trebali bismo ga podržati za sve što je do sada postigao. Predsjednik Gianni Infantino je promijenio nogomet. Dao je priliku malim nacijama da sudjeluju na najprestižnijem turniru, Svjetskom prvenstvu”, dodao je Eto’o.

Iako je Infantino odustao od plana prodaje udjela, a time i podjele profita s privatnim investitorima od organizacije najvećih natjecanja, to nije utjecalo na smirivanje napetosti, potaknutih kritikama na način kojim upravlja krovnom nogometnom organizacijom pred kojom su novi predsjednički izbori u ožujku 2027.

Infantino je, zasad, jedini evidentni kandidat. Europska (UEFA), azijska (AFC) i sjevernoamerička (CONCACAF) konfederacija pozvale su Infantina na podnošenje ostavke, Afrička konfederacija (CAF) jednoglasno je stala na njegovu stranu u izjavi objavljenoj početkom kolovoza.

Samuel Eto’o smatra da se “sve ovo dogodilo, jer se predstoje izbori”, a podržao je i Infantinovu ideju o prodaji udjela privatnim investitorima.

“Ne mislim da je predsjednik Gianni Infantino učinio išta loše”, dodao je bivši kamerunski napadač vezano za žestoko kritiziran i na kraju napušteni projekt.