Čeferin oštro po Infantinu: ‘Ako izađe na izbore, imat će protukandidata’

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AP Photo/Christophe Ena via Guliver Images

Predsjednik Uefe oštro je napao prvog čovjeka Fife zbog propalog projekta Fifa Forward Enterprise (FFE), nazvavši ga planom koji je, prema njegovu mišljenju, "gori čak i od Superlige".

Aleksander Čeferin je otvoreno poručio da je cilj projekta bio neprihvatljiv u razgovoru za “The Rest is Politics: Leading”.

“Mislim da je ovaj plan gori čak i od Superlige. U onom prvom slučaju, iznimno važni klubovi htjeli su pokrenuti vlastitu ligu, što je pogrešno i uništilo bi nogomet. Ali ovdje bi nogomet bio doslovno prodan.”

Istaknuo je da je plan sigurno propao.

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“Potpuno sam siguran da je FFE plan gotov. Najvažnije mi je što smo zaustavili još jedan pokušaj prodaje sporta. Teško mi je zamisliti kakvi bi to ljudi prodali sport koji pripada svima”, rekao je Čeferin pa dodao:

“Možda se to dogodi za 20 godina, nikad se ne zna, ali zasad sa svima odlično surađujemo. Siguran sam da se to ne može dogoditi u idućih 10 godina.”

Čeferin je potvrdio da s predsjednikom Fife nije razgovarao otkako je izbila afera oko FFE-a te mu jasno poručio što ga čeka odluči li ponovno krenuti u izbornu utrku.

“Nisam razgovarao s njim, nije me kontaktirao otkako se ovo dogodilo. Postoje dvije opcije. Prva je da shvati kako nema podršku – i to ne samo političku podršku onih koji glasaju, nego podršku nogometne zajednice, navijača, igrača, bivših igrača i trenera”, rekao je Čeferin pa upozorio:

“Druga opcija je da izađe na izbore u ožujku, ali u tom slučaju mislim da će imati protukandidata. Još ne znam tko će to biti.”

Komentirao je mogućnost njegove kandidature.

“Moj je kredibilitet puno, puno veći ako me ta pozicija ne zanima.”

Komentirao je i odnos Infantina i predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

“Iskreno, mislim da ste naivni ako vjerujete da vam je takav političar, ili bilo koji političar, dobar prijatelj. Onog trenutka kad postanete problem, prestajete biti prijatelj političaru.”