Hrgović o Livajinom rekordu: ‘To je Livaja, to je sve što imam reći’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Šimun Hrgović postigao je svoj prvi službeni gol za Hajduk u uvjerljivoj pobjedi 4:0 protiv Osijeka na Poljudu. Nakon utakmice osvrnuo se na visoku pobjedu, konkurenciju za mjesto u momčadi te nadolazeći uzvrat protiv Rakowa.

“Mislim da smo od početka bili bolji. Dobro nam je došao crveni karton, tada smo preuzeli još veću kontrolu. Rekli smo da ćemo nastaviti pressing, da dobijemo što više samopouzdanja za četvrtak. Što se tiče pogotka, presretan sam, ovo mi je prvi službeni pogodak”, rekao je Hrgović.

Trener Hajduka protiv Osijeka dao je priliku i nogometašima koji su u dosadašnjem dijelu sezone dobivali manje minuta. Hrgović ističe da zdrava konkurencija može biti samo pozitivna za momčad.

“Svi se trudimo na treninzima, svi ginemo jedni za druge. Svatko tko dobije priliku pokušat će je iskoristiti. Konkurencija treba biti jaka da momčad bude dobra, tako i treba biti.”

Tijekom susreta Hrgović je nakon problema Hodaka preselio na poziciju desnog beka, koju je već ranije igrao.

“Igrao sam kod Gattusa na desnom beku. To je samo plus za mene.”

Splićane sada čeka gostujući uzvrat protiv Rakowa u Poljskoj, nakon kojeg će biti poznato hoće li izboriti plasman u sljedeću fazu europskog natjecanja. Hrgović je svjestan da Hajduk očekuje vrlo zahtjevan dvoboj, ali vjeruje da njegova momčad zna koje su slabosti protivnika.

“Bit će teška utakmica, pogotovo u gostima. Trkački su spremna i fizički moćna ekipa, bit će jako teško. Prošle sezone su u Konferencijskoj ligi primili dva pogotka, mi smo im u jednoj utakmici dali toliko. Znamo njihove mane.”

Visoka pobjeda protiv Osijeka stigla je u idealnom trenutku, svega nekoliko dana prije odlučujućeg europskog dvoboja.

“Osijek je došao u dobrom momentu. Od početka smo rekli da ćemo gaziti, truditi se. Ovo je dodatno samopouzdanje za četvrtak.”

Hrgović je prvi službeni pogodak u Hajdukovom dresu posvetio svojim djedovima. Nakon utakmice komentirao je i Marka Livaju, koji se pogotkom protiv Osijeka izjednačio s Bernardom Vukasom na 107 službenih golova za Hajduk.

“To je Marko Livaja, to je sve što imam reći.”

Na kraju je Hrgović odgovorio i na poruku s tribina da Hajduk ide dalje.

“Idemo”, zaključio je.