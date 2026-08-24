Gorica predstavila novo pojačanje, dolazi s iskustvom iz velikih europskih liga

HNK Gorica dovela je novo pojačanje za vezni red. U Veliku Goricu stigao je 24-godišnji Francuz Tom Lacoux, koji je dosad nastupao za mađarski Újpest.
Lacoux u Hrvatsku dolazi s iskustvom iz nekoliko europskih liga. Tijekom karijere igrao je u francuskoj Ligue 1 i Ligue 2, portugalskoj Primeira Ligi te mađarskom prvenstvu, a Gorica će mu biti prvi hrvatski klub.
Njegov dolazak velikogorički klub potvrdio je na društvenim mrežama.
“Tom Lacoux je novi igrač Gorice. 24-godišnji francuski veznjak u Veliku Goricu stiže iz mađarskog Újpesta, a iza sebe već ima iskustvo Ligue 1, Ligue 2, portugalske Primeira Lige i mađarskog prvenstva. Sada je vrijeme za novo poglavlje. Dobro nam došao!”, poručili su iz kluba.
Tom Lacoux je novi igrač Gorice! ✍️
24-godišnji francuski veznjak u Veliku Goricu stiže iz mađarskog Újpesta, a iza sebe već ima iskustvo Ligue 1, Ligue 2, portugalske Primeira Lige i mađarskog prvenstva.
Sada je vrijeme za novo poglavlje.
⁰Dobro nam došao! ❤️🖤 pic.twitter.com/U9suUFFopq
— HNK Gorica (@hnkgorica) August 24, 2026
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