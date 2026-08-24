Gorica predstavila novo pojačanje, dolazi s iskustvom iz velikih europskih liga

Tom Lacoux je novi igrač Gorice! ✍️

24-godišnji francuski veznjak u Veliku Goricu stiže iz mađarskog Újpesta, a iza sebe već ima iskustvo Ligue 1, Ligue 2, portugalske Primeira Lige i mađarskog prvenstva.

Sada je vrijeme za novo poglavlje.

⁰Dobro nam došao! ❤️🖤 pic.twitter.com/U9suUFFopq

— HNK Gorica (@hnkgorica) August 24, 2026