Evo koliko je Dambrauskas zaradio plasmanom u Ligu prvaka

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(AP Photo/Anton Uzunov) via Guliver Image

Valdas Dambrauskas (49) ostvario je najveći uspjeh u povijesti Sabaha. Azerbajdžanski klub pod vodstvom bivšeg trenera Hajduka izborio je plasman u ligašku fazu Lige prvaka nakon dramatičnog dvoboja protiv Hapoela Be'er Sheve. Nakon poraza 2:1 u prvom susretu, Sabah je u uzvratu nakon produžetaka slavio 5:2.

Povijesni plasman donio je Sabahu i ogroman financijski dobitak. Klub će ulaskom u ligašku fazu Lige prvaka zaraditi 18,62 milijuna eura, što je više od ukupne procijenjene vrijednosti njegove momčadi. Prema Transfermarktu, svi igrači Sabaha zajedno vrijede oko 17 milijuna eura.

Dambrauskasova momčad do ovog je uspjeha stigla preko nekoliko vrlo zahtjevnih prepreka. U kvalifikacijama je izbacila engleski The New Saints koji igra u velškoj ligi, finski KuPS i danski AGF, prije nego što je u posljednjoj rundi bila bolja od Hapoela. Posebno se istaknuo dvoboj protiv AGF-a, koji je Sabah nakon poraza u prvoj utakmici u uzvratu razbio s 4:0.

Plasman među europsku elitu najveći je rezultat u kratkoj povijesti kluba, osnovanog 2017. godine, ali i jedan od zapaženijih uspjeha azerbajdžanskog nogometa posljednjih godina.

Dambrauskas je hrvatskim ljubiteljima nogometa najpoznatiji po radu u Hajduku. Na Poljud je stigao u listopadu 2021. nakon odličnog razdoblja u Gorici. Već u prvoj sezoni osvojio je Hrvatski kup, prvi trofej Splićana nakon nekoliko godina, dok je prvenstvo završio na drugom mjestu.

Prije Hajduka uspješno je vodio Goricu, s kojom je ostvarivao rezultate iznad očekivanja. Nakon odlaska iz Splita preuzeo je Ludogorec te s bugarskim klubom osvojio naslov prvaka.

Sada je u Azerbajdžanu napravio korak više. Trener koji je u Hrvatskoj gradio reputaciju radeći s klubovima koji nisu imali najveće financijske mogućnosti odveo je Sabah među najbolje europske momčadi.