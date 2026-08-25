Oršić protiv Vikinga seli na klupu? Mlada zvijezda je pod velikim upitnikom

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GNK Dinamo Zagreb

Ispred Dinama je jedna od ključnih utakmica u dosadašnjem tijeku sezone, uzvratni ogled protiv Vikinga, uoči kojeg trener Mario Kovačević još nije do kraja definirao početnih 11.

Najveća se dvojba odnosi na poziciju lijevog krila, gdje bi moglo doći do iznenađenja. Kako prenose Sportske novosti, u ovom je trenutku Arber Hoxha bliže prvih 11 od Mislava Oršića.

Legenda Dinama još uvijek hvata pravu formu nakon teške ozljede i dugotrajnog oporavka.

Za razliku od lijeve strane, na desnom krilu i u samoj špici nema nepoznanica. Mateo Lisica u sve je boljoj formi te drži poziciju desno, dok je Dion Drena Beljo prva opcija u vrhu napada.

Glavobolje Kovačeviću zadaje stanje oko Luke Stojkovića. Mladi veznjak ozlijedio je gležanj u prvom susretu s Vikingom te je od tada pod stalnim tretmanom klupskih liječnika. Premda nije riječ o težoj ozljedi, posljednje je treninge odradio odvojeno od suigrača, po posebnom režimu.

“Radimo sve da ga osposobimo”, poručili su iz Dinama SN-u.

Ako Stojković ne bude spreman, od prve minute u veznom redu nastupio bi Lukas Kačavenda, uz Josipa Mišića i Mihu Zajca.