Ni igrači od 300 milijuna funti nisu pomogli: Tottenham doveo zvijezdu Man. Cityja

Engleski nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur angažirao je brazilsko krilo Savinha (22), dosadašnjeg člana Manchester Cityja.

Oba kluba potvrdila su transfer, ali nisu objavljeni visina odštete i dužina trajanja ugovora, a britanski mediji nagađaju kako je Tottenham platio 75 milijuna funti za Savinha pa je iznos kojega je londonski klub potrošio ovoga ljeta na nove igrače porastao na preko 300 milijuna funti.

Savinho je karijeru započeo u brazilskom Atletico Mineiru da bi 2022. stigao u francuski Troyes, a pozornost na sebe skrenuo je u dresu Girone za koju je u sezoni 2023/24. zabio 11 golova te pomogao klubu u osvajanju trećeg mjesta u španjolskom prvenstvu. Uslijedio je transfer u Manchester City za koji je u dvije sezone upisao 84 nastupa i sedam pogodaka.

Ranije ovoga ljeta Tottenham je doveo veznjake Sandra Tonalija i Mateusa Fernandesa te braničce Andyja Robertsona, Marcosa ‌Senesija i Jana Paula van Heckea.

Prošle sezone Tottenham se jedva spasio ispadanja, završio je 17. u Premier ligi, a u novu sezonu je krenuo 0-3 porazom od Brentforda pa je očajnički nastavio tražiti pojačanja koja bi ih nakon dvije užasne sezone spasila od nove bizarne borbe za ostanak.