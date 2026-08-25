Hoće li šokirati Plave? Poraz Dinama od Vikinga bio bi povijesni presedan

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Ronald Gorsic/CROPIX via Guliver

Nakon remija 2:2 u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka u Zagrebu, uzvratni ogled u Stavangeru ove srijede dat će odgovor na pitanje tko putuje u Ligu prvaka.

Dinamu je za plasman u Ligu prvaka potrebna bilo kakva pobjeda.

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Prolazak u Ligu prvaka donosi financijski skok od otprilike 15 milijuna eura u odnosu na plasman u Europsku ligu.

Tradicija ide izravno u korist Zagrepčana. Naime, u 21. stoljeću ne postoji klub koji je uspješniji od Dinama kada su u pitanju okršaji s norveškim prvacima u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Plavi su 2015. godine preskočili Molde u trećem pretkolu, a u playoff fazi rušili su Rosenborg 2019. te Bodo/Glimt 2022. godine.

Uz to, Dinamo je bio bolji od norveškog predstavnika i u kvalifikacijama za Europsku ligu, gdje je eliminirao Odd Grenland.

Ako Viking u srijedu prođe dalje, bio bi to povijesni presedan i prva pobjeda jedne norveške momčadi protiv nekog hrvatskog kluba u europskim dvomečima.