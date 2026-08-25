Kako je propao dolazak meksičkog golmana: U Dinamu ostali zatečeni

Podijeli :

AP Photo/Moises Castillo via Guliver

Dinamo je je htio meksičkog golmana, ali od toga ipak ništa.

Dinamo je u aktualnom prijelaznom roku opipavao teren oko dovođenja meksičkog reprezentativnog golmana Raula Rangela, no do realizacije posla nije došlo zbog iznimno visokih financijskih potraživanja njegova kluba Guadalajare.

POVEZANO Dinamo sve bliže Kotarskom? Sportski direktor Kopenhagena otkrio njegov plan SKener: Oršić i Mudražija – šmekerstvo i nesebičnost će uvijek biti u modi

Popularni 26-godišnji “Tala” bio je sklon dolasku u Zagreb i nastavku karijere u Europi, no pregovori su zapeli na odšteti. Iako se Rangelova vrijednost procjenjuje na otprilike osam milijuna eura, Guadalajara je u startu postavila odštetni zahtjev od čak 15 milijuna eura, pišu meksički mediji.

Vodstvo Dinama na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom ostalo je iznenađeno i zatečeno takvim uvjetima, piše tportal. Zbog takvih uvjeta, maksimirski je klub odustao od daljnjih razgovora i usmjerio se prema pristupačnijim opcijama.

Nakon što se izjalovila opcija s povratkom Dominika Livakovića, Dinamo se okrenuo novom imenu te bi među vratnice najvjerojatnije trebao stati Dominik Kotarski.