Kaos u Norveškoj: Uoči Dinamove utakmice odluke počeo je – štrajk

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xLukaxKolanovicx Imago via Guliver

Pred nogometašima Dinama jedna je od najvažnijih utakmica sezone — uzvratni dvoboj play-offa Lige prvaka protiv Vikinga.

Nakon maksimirskih 2:2, odluka o prolasku u elitno natjecanje pada u srijedu u Stavangeru, no Plavi bi se prije same utakmice mogli suočiti s neočekivanim problemom van terena.

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Naime, u Norveškoj je izbio štrajk kontrolora leta zbog propalih pregovora tamošnjeg sindikata i poslodavaca. Zračni promet diljem zemlje ozbiljno je poremećen, a glavna zračna luka u Oslu već je bila prisiljena potpuno obustaviti redovne letove na nekoliko sati.

Situacija bi se dodatno mogla zakomplicirati u utorak, upravo uoči planiranog puta Dinamove delegacije, kada se najavljuje pridruživanje novih kontrolora štrajku. Iako Stavanger zasad nije izravno zatvoren, masovna kašnjenja i ograničenja u norveškom zračnom prostoru mogu uzrokovati značajna kašnjenja ili preusmjeravanja letova.

Posebno su pogođeni navijači koji u vlastitoj režiji i redovnim linijama putuju na utakmicu, budući da otkazivanja u velikim prometnim čvorištima poput Osla ili Bergena stvaraju lančane poremećaje. Nadležne norveške službe upozoravaju putnike da redovito prate obavijesti aviokompanija, dok se u Dinamu nadaju da neplanirane komplikacije na putu neće utjecati na pripremu za ključni europski ispit.