Ogroman pad Ružić na WTA listi, dvije Hrvatice ipak imaju razloga za osmijeh

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada zauzima 36. poziciju.

Petra Marčinko je pala jedno mjesto, sa 72. na 73. poziciju, dok je Antonia Ružić pala 20 mjesta i sada je 81. tenisačica svijeta. Napredak od pet mjesta upisala je Lea Bošković koja se popela na 336. poziciju, a Lucija Ćirić Bagarić se popela sa 382. na 360. poziciju na ljestvici.

Na vrhu ljestvice nema značajnijih promjena. Prva je i dalje Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Ribakina, a treća Amerikanka Jessica Pegula koja je u nedjelju u finalu turnira u Cincinnatiju izgubila od četvrte tenisačice svijeta, sunarodnjakinje Coco Gauff.

WTA ljestvica, 24. kolovoza:

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 8.575

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8.141

3. (3) Jessica Pegula (SAD) 7.265

4. (4) Coco Gauff (SAD) 6.704

5. (6) Mira Andrejeva (Rus) 5.443

6. (8) Linda Noskova (Češ) 5.028

7. (7) Karolina Muchova (Češ) 4.983

8. (5) Iga Swiatek (Polj) 4.809

9. (9) Elina Svitolina (Ukr) 4.689

10. (10) Amanda Anisimova (SAD) 4.533

…

36.(34.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.278

73.(72.) PETRA MARČINKO (HRV) 954

81.(61) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 894

336.(341) LEA BOŠKOVIĆ (HRV) 198

360.(382) LUCIJA ĆIRIĆ BAGARIĆ (HRV) 179