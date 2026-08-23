Serena Williams ipak neće igrati na US Openu u pojedinačnom dijelu natjecanja

Serena Williams, 44-godišnja američka tenisačica, neće uskoro igrati u pojedinačnom dijelu US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira koji se održava u New Yorku.

Organizatori turnira nekoliko su dana slobodnom držali posljednju pozivnicu, očigledno čekajući odluku Serene , ali su je na kraju udijelili mlađoj Amerikanki Sofiji Kenin što je označilo odustajanje Serene.

Mlađa sestra Williams ipak će zaigrati na US Openu i to u konkurenciji mješovitih parova gdje će joj partner biti Španjolac Carlos Alcaraz koji se u New Yorku vraća tenisu nakon višemjesečne stanke uzrokovane ozljedom.

Serena Williams će na US Openu zaigrati po prvi puta nakon 2022. godine kada je poražena od Ajle Tomljanović te je nakon toga odlučila otići u tenisku mirovinu. Ove godine se vratila na terene te je, između ostaloga, zaigrala u Wimbledonu gdje je u prvom kolu poražena od Australke Maye Joint.

Tijekom velike karijere Serena je osvojila 23 pojedinačna Grand Slam naslova od čega je šest puta slavila u New Yorku. US Open je osvajala 1999., 2002., 2008., 2012., 2013. i 2014. godine.