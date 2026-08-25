Pavić i Krunić ispali odmah na startu US Opena

Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa srpskom igračicom Aleksandrom Krunić oprostio od daljnjeg nastupa u konkurenciji mješovitih parova na US Openu već u 1. kolu kvalifikacija, uspješniji od njih bili su Amerikanci Peyton Stearns i Christian Harrison sa 4:2, 4:1.

Turnir mješovitih parova na zadnjem “ grand slam ” turniru u godini drugi se put zaredom igra po drugačijem sustavu, u danima uoči početka natjecanja u pojedinačnoj konkurenciji te u muškim i ženskim parovima organizatori uparuju neke od najveći teniskih zvijezda da igraju zajedno uz nekoliko parova koje čine specijalisti za igru parova.

Tako će ove godine zajedno nastupati Arina Sabalenka i Novak Đoković, Serena Williams i Carlos Alcaraz, Jessica Pegula i Taylor Fritz, Mira Andrejeva i Andrej Rubljov…

Igrat će se na dva dobijena seta do četiri osvojena gema, pa će se u utorak odigrati susreti osmine finala i četvrtfinala, dok su u srijedu na programu polufinala i finale.