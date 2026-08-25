Još jedna zvijezda otkazala nastup na US Openu

Talentirani, 20-godišnji brazilski tenisač Joao Fonseca otkazao je nastup na ovogodišnjeg US Openu, koji u nedjelju počinje u New Yorku, zbog ozljede trbušnih mišića.

“Nakon što sam započeo liječenje ozljede i meni i mom timu je postalo jasno kako mi treba dodatno vrijeme kako bih se opet mogao natjecati na najvišoj razini”, objavio je trenutačno 26. igrač svijeta.

Fonseca je pozornost na sebe svratio na ovogodišnjem Roland Garrosu gdje je stigao do četvrtfinala, a putem je svladao Novaka Đokovića i Caspera Ruuda.

Još ranije su nastup u New Yorku otkazali prvi igrač svijeta Jannik Sinner, Britanac Jack Draper i Danac Holger Rune.