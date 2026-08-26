Ivan Ljubičić dobio novu funkciju u Francuskom teniskom savezu

“Vrlo sam ponosan što postajem posebni savjetnik predsjednika i što nastavljam svoj angažman u FFT-u. U okruženju međunarodnog tenisa koje se stalno mijenja želim svoje iskustvo i odnose koje sam izgradio kroz godine staviti u službu Saveza”, rekao je Ljubičić.

U Francuski teniski savez stigao je krajem 2022., nakon suradnje s Rogerom Federerom, kojem je bio trener od 2016. do kraja karijere. U tom razdoblju Federer je osvojio Wimbledon 2017. i Australian Open 2018.

Ljubičić je kao igrač bio treći na svijetu, osvojio je 10 ATP naslova, uključujući Masters u Indian Wellsu 2010., te Davis Cup s Hrvatskom 2005. godine.

Gilles Simon sada preuzima svakodnevni rad s najboljim francuskim talentima, dok će Ljubičić biti više usmjeren na strateška i međunarodna pitanja.