Ivan Ljubičić dobio novu funkciju u Francuskom teniskom savezu

Ivan Ljubičić dobio je novu ulogu u Francuskom teniskom savezu (FFT). Više neće voditi sektor za vrhunski tenis, već postaje posebni savjetnik predsjednika Gillesa Morettona. Njegovu dosadašnju funkciju preuzet će bivši francuski reprezentativac Gilles Simon.
Ljubičić će se u novoj ulozi baviti međunarodnim odnosima, odnosima s profesionalnim igračima i razvojem najboljih francuskih tenisača.
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“Vrlo sam ponosan što postajem posebni savjetnik predsjednika i što nastavljam svoj angažman u FFT-u. U okruženju međunarodnog tenisa koje se stalno mijenja želim svoje iskustvo i odnose koje sam izgradio kroz godine staviti u službu Saveza”, rekao je Ljubičić.
U Francuski teniski savez stigao je krajem 2022., nakon suradnje s Rogerom Federerom, kojem je bio trener od 2016. do kraja karijere. U tom razdoblju Federer je osvojio Wimbledon 2017. i Australian Open 2018.
Ljubičić je kao igrač bio treći na svijetu, osvojio je 10 ATP naslova, uključujući Masters u Indian Wellsu 2010., te Davis Cup s Hrvatskom 2005. godine.
Gilles Simon sada preuzima svakodnevni rad s najboljim francuskim talentima, dok će Ljubičić biti više usmjeren na strateška i međunarodna pitanja.
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