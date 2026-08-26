Pratite na SK: Mektić i Krajicek u polufinalu Winston-Salema

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Nikola Mektić i njegov američki partner Austin Krajicek igrat će u polufinalu ATP 250 turnira u Winston-Salemu, nakon što su u srijedu u četvrtfinalnom dvoboju svladali američko-švedski par, Roberta Gallowaya i Andrea Goranssona, sa 6-3, 2-6, 10-4.

U pojedinačnoj konkurenciji je turnir u osmini finala ostao bez drugog nositelja, Talijana Luciana Darderija (ATP – 22.), koji je osvojio samo jedan gem u srazu s Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom (ATP – 71.).

Van de Zandschulp će za mjesto u polufinalu igrati protiv Francuza Benjamina Bonzija (ATP – 109.).

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