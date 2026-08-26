VIDEO / Pogledajte kako je Luka Sučić zabio na Bernabeuu, Real u nastavku razbio Sociedad!

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U zaostalom susretu prvog kola španjolske La Lige, uz sjajnu igru u drugom poluvremenu, nogometaši Reala su na domaćem terenu u Madridu pobijedili Real Sociedad s 4-1.

Real time na startu nove sezone ima dvije pobjede, a Real Sociedad dva poraza.

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Real je poveo u 40. minuti kada je Valverde proigrao Mbappea, a francuski nogometaš je precizno pogodio pod gredu, oslobodivši se svog čuvara, za 1-0. Međutim, domaći sastav nije dočekao odlazak na odmor uz prednost. Gosti iz San Sebastiana su izjednačili u 44. minuti. Lopta se odbila do druge vratnice gdje je natrčao hrvatski reprezentativac Luka Sučić koji je malo iskosa, s deset metara, pogodio za 1-1.

U nastavku dvoboja potpuno je dominirao Real koji je odličnu igru pretočio u tri nova gola. U 60. je nakon lijepe akcije Mbappea i Bellinghama drugi gol na susretu dao francuski napadač, dok je Bellingham sve pripremio Viniciusu Junioru koji je u 68. minuti s metra udaljenosti bio strijelac za 3-1.

U završnici je treći gol na utakmici dao Mbappe za konačnih 4-1.

Sučić je odigrao cijelu utakmicu za Real Sociedad.

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