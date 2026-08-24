Federer otkrio što misli o Đokovićevim šansama na US Openu

“Kada god Novak igra negdje, ima šansu da osvoji turnir – pogotovo kada su u pitanju Grand Slamovi. To je moje mišljenje, vidio sam što može napraviti. Ne samo jednom, ne samo ovdje… osvajao je naslove bilo gdje i igrao na najvišoj razini. I dalje igra zato što vjeruje da još uvijek može osvojiti Grand Slam. Bilo je zadovoljstvo igrati protiv njega. Izvanredan tenisač i nevjerojatan borac, postao je veći, jači i bolji. Sjajno je što je i dalje na terenu, impresioniran sam“, rekao je Švicarac.

Federer će 25. kolovoza ponovno izaći na teren. Na stadionu Arthur Ashe odigrat će egzibicijski meč zajedno s Andreom Agassijem, Andyjem Roddickom i Johnom McEnroeom.

Prvi mečevi US Opena na rasporedu su pet dana kasnije, dok Đoković još uvijek ne zna protivnika u prvom kolu. Ždrijeb će biti održan u četvrtak, a srpski tenisač bit će četvrti nositelj, što znači da se s Carlosom Alcarazom ne može susresti prije polufinala.

Đoković i Federer na US Openu su se sastali šest puta, a omjer je izjednačen 3:3. Dva puta igrali su i finale – Federer je slavio 2007., a Đoković 2015. godine.