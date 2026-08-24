Prižmić trebao igrati prvo kolo protiv 17-godišnjaka, zbog ozljede je otkazao nastup

Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić otkazao je nastup na ATP 250 turniru u američkom Winston-Salemu, gdje je u prvom kolu trebao igrati protiv 17-godišnjeg Australca Cruza Hewitta, sina australskog Davis Cup izbornika Lleytona Hewitta.

Kao razlog za odustajanje od nastupa 21-godišnjeg Splićanina navedena je ozljeda lijevog kuka .

Prižmić je svojom pozicijom na pojedinačnoj ATP ljestvici izborio izravan plasman u glavni ždrijeb US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira u sezoni, koji će započeti 31. kolovoza u New Yorku.

Cruz Hewitt (ATP – 376.) , koji je u glavni ždrijeb turnira u Winston-Salemu ušao s pozivnicom, za suparnika u prvom kolu je umjesto Prižmića dobio američkog sretnog gubitnika iz kvalifikacija, 22-godišnjeg Sebastiana Gorznyja (ATP – 782.), koji je početkom kolovoza na Challengeru u Lexingtonu bio bolji od hrvatskog reprezentativca Borne Goje.

Gojo (ATP – 162.) će se u ovom tjednu pokušati probiti do glavnog ždrijeba US Opena kroz kvalifikacije, u kojima mu je prvi suparnik Čeh Zdenek Kolar (ATP – 175.).

U New Yorku će u kvalifikacijama nastupiti i Luka Mikrut (ATP – 176.), a ždrijeb mu je u prvom kolu dodijelio Španjolca Nikolasa Sancheza Izquierda (ATP – 219.).