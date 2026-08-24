Čilić je pao za jedno mjesto na ATP listi, ali je i dalje jedini Hrvat u top 100

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Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za jedno mjesto na novoj pojedinačnoj ATP ljestvici te se nalazi na 81. poziciji i jedini je hrvatski tenisač u Top 100.

Dino Prižmić je ostao na 101. mjestu, a među 200 najboljih su još dvojica hrvatskih tenisača, Borna Gojo (162.) i Luka Mikrut (176.).

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Došlo je do promjene pri vrhu, gdje je Nijemac Alexander Zverev došao na drugu poziciju, a na treću je pao Španjolac Carlos Alcaraz. Na vrhu je i dalje Jannik Sinner s 12.800 bodova.

Osim spomenute trojice, u Top 5 su još i Kanađanin Felix Auger-Aliassime na četvrtom mjestu te Srbin Novak Đoković na petom.

Najveći pomak među desetoricom najboljih napravio je Talijan Flavio Cobolli koji je zahvaljujući bodovima osvojenim za plasman u polufinale Cicninnati Opena došao na šesto mjesto, što mu je najbolji renking u karijeri, a s kojim će dočekati i nastup na US Openu, posljednjem Grand Slam turniru u ovoj godini.

Pobjednik Mastersa u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils skočio je na 11. mjesto, što je i njemu najbolji plasman u karijeri. Odmah iza njega na ljestvici je Amerikanac Frances Tiafoe, kojeg je Fils pobijedio u finalu i osvojio najveći trofej u karijeri.

Pojedinačna ATP ljestvica, 24.8.2026.

1. (1) Jannik Sinner (Ita) 12.800 bodova

2. (3) Alexander Zverev (Njem) 7.790

3. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 7.160

4. (4) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4.640

5. (5) Novak Đoković (Srb) 3.770

6. (10) Flavio Cobolli (Ita) 3.710

7. (8) Alex De Minaur (Aus) 3.650

8. (7) Danjil Medvjedev 3.580

9. (6) Ben Shelton (SAD) 3.480

10. (9) Taylor Fritz (SAD) 3.475

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81. (80) MARIN ČILIĆ (HRV) 751

101. (101) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 618

162. (161) BORNA GOJO (HRV) 349

176. (184) LUKA MIKRUT (HRV) 317

249. (251) MATEJ DODIG (HRV) 225

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