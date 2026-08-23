Visoka pobjeda donijela je Hajduku učinak kakav nije viđen 16 godina

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Hajduk je pobjedom protiv Osijeka dodatno potvrdio koliko je ove sezone raspoložen u napadu. Bijeli su u prvih 11 službenih susreta zabili čak 26 pogodaka, što znači da u prosjeku postižu više od 2,3 gola po utakmici.

Za usporediv početak sezone treba se vratiti 16 godina unatrag, u sezonu 2010./11., kada je momčad koju je vodio Stanko Poklepović također vrlo brzo premašila granicu od 25 postignutih golova.

Ono što posebno upada u oči jest činjenica da Hajdukovi pogoci nisu koncentrirani na nekolicinu igrača. Etnik Brruti i Šimun Hrgović svojim su se pogocima protiv Osijeka upisali među strijelce kao 10. i 11. različiti igrači Bijelih ove sezone, uz jedan autogol protivničke momčadi.

Drugim riječima, Hajduk ima velik broj igrača koji mogu biti opasni pred suparničkim golom. Upravo bi ta širina u napadu mogla biti iznimno važna u nastavku sezone, posebice uz gust raspored prvenstvenih i europskih utakmica.

Iako je sezona još uvijek u ranoj fazi, statistika je vrlo impresivna. Hajduk je u 11 utakmica postigao 26 golova, čime je ostvario najbolji napadački početak sezone u posljednjih 16 godina.