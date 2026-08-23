Trener Istre 1961 nakon poraza i lude završnice na Rujevici: ‘Rastemo’

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Foto: NK Istra 1961

Trener Istre 1961 Javier Cabello nije skrivao pomicane osjećaje nakon poraza od Rijeke (2:3) u uzbudljivom okršaju 4. kola SHNL-a.

Unatoč tome što su Puljani gubili s velikih 0:3 na početku drugog poluvremena, hrabrim su se pristupom u završnici uspjeli vratiti na samo korak do izjednačenja.

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U obraćanju novinarima u press-centru na Rujevici, španjolski je stručnjak najprije analizirao cjelokupni dojam utakmice.

“Što reći, bila je ovo jedna luda utakmica. Mi definitivno nismo igrali najbolje što možemo. U prvom dijelu smo bili u redu, a iako smo primili dva pogotka, mislim da Rijeci nismo omogućili previše prigoda”, istaknuo je Cabello.

Posebno ga je razveselio odgovor njegove momčadi u trenucima kada se činilo da je utakmica u potpunosti izgubljena.

“Nakon trećeg pogotka bili smo u teškoj poziciji. Iznimno sam ponosan kako smo se borili. Nismo odustajali. Mi smo momčad koja raste. Nije lako dobiti treći pogodak odmah nakon drugog dijela. Svakako iz ovog ogleda možemo izvući neke pozitivne stvari”, zaključio je strateg Istre 1961.