Jedan od najboljih igrača Osijeka besplatno odlazi iz kluba?

Posebno je zanimljivo da bi Jakupović navodno mogao otići bez odštete, iako mu ugovor s Osijekom traje do ljeta 2027. godine. Osječani su ga doveli iz Maribora u kolovozu 2024. za približno milijun eura.

U Sloveniji je ostavio vrlo dobar dojam. U sezoni prije transfera zabio je 17 puta u 27 ligaških nastupa, dok je ukupno za Maribor imao 29 golova i pet asistencija u 66 utakmica.

Ni u Osijeku nije razočarao. U prvoj sezoni zabio je deset golova u 31 nastupu, a prošle je sezone u 32 utakmice pet puta tresao mrežu. U novu sezonu krenuo je s dva pogotka u prva četiri kola SHNL-a.

Jakupović je rođen u Beču, gdje je prošao omladinski pogon Austrije, a dio mladosti proveo je i u Middlesbroughu. Tijekom seniorske karijere nosio je i dresove Empolija, Juventusa, Sturm Graza, Domžala i Maribora.