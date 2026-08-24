Jedan od najboljih igrača Osijeka besplatno odlazi iz kluba?

Osijek bi u samoj završnici prijelaznog roka mogao ostati bez Arnela Jakupovića. Austrijski napadač nadomak je prelaska u njemački Greuther Fürth, člana 2. Bundeslige.
Prema informacijama belgijskog novinara Sache Tavolierija, pregovori su već daleko odmakli, a 28-godišnjaka bi u Njemačkoj trebao čekati ugovor na dvije godine.
Posebno je zanimljivo da bi Jakupović navodno mogao otići bez odštete, iako mu ugovor s Osijekom traje do ljeta 2027. godine. Osječani su ga doveli iz Maribora u kolovozu 2024. za približno milijun eura.
U Sloveniji je ostavio vrlo dobar dojam. U sezoni prije transfera zabio je 17 puta u 27 ligaških nastupa, dok je ukupno za Maribor imao 29 golova i pet asistencija u 66 utakmica.
Ni u Osijeku nije razočarao. U prvoj sezoni zabio je deset golova u 31 nastupu, a prošle je sezone u 32 utakmice pet puta tresao mrežu. U novu sezonu krenuo je s dva pogotka u prva četiri kola SHNL-a.
Jakupović je rođen u Beču, gdje je prošao omladinski pogon Austrije, a dio mladosti proveo je i u Middlesbroughu. Tijekom seniorske karijere nosio je i dresove Empolija, Juventusa, Sturm Graza, Domžala i Maribora.
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